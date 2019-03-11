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Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan tır korku dolu anlar yaşattı.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
Seyir halindeki tır alev topuna döndü

Gaziantep’te seyir halindeyken alev alan tır korku dolu anlar yaşattı. Tırda meydana gelen patlama ise büyük paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Sani Konukoğlu Bulvarı Şehirgösteren mevkiinde seyir halinde bulunan Feridun A. idaresindeki 63 FL 076 çekici plakalı ip yüklü tır bir anda alev aldı. Alevler, tırın çekici bölümünden dorse bölümüne doğru yayıldı. Alev topuna dönen tırda patlamada meydana geldi. Patlama ile diğer sürücüler ile çevredeki evlerde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Tırda çıkan yangın sonrası aracı park eden sürücü, yara almadan kurtulmayı başardı. Olayın ardından itfaiye ekiplerini bekleyen sürücü, çaresizce aracın kül olmasını seyretti. Tırda yaşanan yangın ve patlama cep telefonları ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tırdaki yangın tamamen söndürülürken, söndürme ve soğutma çalışmaları nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı.


Öte yandan sürücünün Bapınar Organize Sanayi’den tıra halı ipliği yüklediği öğrenilirken, yolda motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle yolunu KÜSGET sanayi sitesi istikametine doğru değiştirdiği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:25
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