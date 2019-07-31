Seyir halindeki tır alev alev yandı Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan tır hurdaya döndü.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanan tır hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Ceylan yönetimindeki dorsesi bulunmayan tır, Ceyhan-Adana D-400 karayolunda seyir halindeyken sabaha karşı 04.00 sularında elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Bir anda alevler arasında kalan tırın şoförü araçtan atlayarak yanmaktan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırı söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.