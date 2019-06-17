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Seyir halindeki tır alev alev yandı

Hatay’da seyir halindeyken alev alan plastik ve kağıt yüklü tır yandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
Seyir halindeki tır alev alev yandı

Hatay’da seyir halindeyken alev alan plastik ve kağıt yüklü tır yandı. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun-Payas otobanı Sarıseki mevkiinde seyir halindeki 31 R 124 plakalı tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında sürücü Hüseyin D., tırı kenara çekerek araçtan uzaklaştı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangının ardından tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolunun Payas istikametine gidişte trafiğe kapanan yol, yangın söndürüldükten sonra tekrar trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:20
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