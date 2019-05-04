Seyir halindeki tır alev alev yandı Kızıltepe Viranşehir karayolu 23.

Kızıltepe Viranşehir karayolu 23. kilometresinde seyir halindeki konteynır yüklü tır alevler içinde kalarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sularında Kızıltepe Viranşehir karayolunun 23. kilometresinde çıkış nedeni belli olmayan yangında seyir halindeki 41TN 404 plakalı konteynır yüklü tır alev alarak yandı. Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle hızla büyüyen alevlerden tır şoförü Mesut Ecer kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek, itfaiye ve trafik ekiplerine haber verdi.

Kızıltepe itfaiye ekipleri 1 saat boyunca yangını söndürmek için mücadele ederken, tır soğutma çalışmaları ileKızıltepe Viranşehir karayolu trafiğe açıldı.

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