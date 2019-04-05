Seyir halindeki tır alev alev yandı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seyir halindeki tır, lastiğinden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde seyir halindeki tır, lastiğinden çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.



Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Akbük mevkiinde meydana geldi. 54 yaşındaki Tarık Olcar yönetimindeki 41 ABJ 151 plakalı tır lastiğinden çıkan yangın sonucunda yanmaya başladı. Tır şoförü Tarık Olcar lastiğin yanmaya başladığını görünce hemen kendini aracın içerisinden dışarı attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda yangın söndürme çalışması yaptı. Ancak alevler içerisinde kalan tır kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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