Seyir halindeki tır alev aldı Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücü ağır yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki tırın alev alması sonucu sürücü ağır yaralandı. Ali Manteş yönetimindeki 34 UG 3177 plakalı bulgur yüklü tır, Cizre-Nusaybin kara yolu 10. kilometresinde seyir halinde alev aldı. Dumanların yükseldiğini gören sürücü Manteş, tırı durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada yakıt tankı patladı. Ağır yaralanan Manteş, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.









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