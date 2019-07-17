Seyir halindeki pick-up alev aldı Elazığ’da seyir halindeki pick-up bir anda alev aldı.

Elazığ’da seyir halindeki pick-up bir anda alev aldı.Bir otel çalışanlarının yangın tüpleri ile hızlı müdahalesi sonucu facianın önüne geçildi.

Olay, merkeze bağlıAtatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yem taşıyan 44 HY 328 plakalı pick-up , seyir halindeyken arkadaki tentesi yanmaya başladı. Tentenin yandığını fark eden sürücü, aracı sağa çekerek aşağı indi. Bu sırada pick-up ın yandığını gören bir otelin çalışanları yangın tüpleri ile yardıma koşarak müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü.

Olası bir facianın önüne geçildiği olayda pick-up ın arka kısmı kullanılamaz hale geldi.

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