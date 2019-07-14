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Seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine bir apartmanın 5’inci katından aşağıdaki kamyonetin üzerine atılan koltuk düştü.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:47
Seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine bir apartmanın 5’inci katından aşağıdaki kamyonetin üzerine atılan koltuk düştü. Akıllara durgunluk veren olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin tavan kısmında maddi hasar oluştu.


Olay, Hacıkaplanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Almanya’dan Denizli’ye tatile gelen A.A., cadde üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki dairesinden kullanılmayan ev eşyalarını taşımak için bir nakliyeci ile anlaştı. İsmi henüz belirlenemeyen nakliyeci de, ev eşyalarını hiçbir tedbir almadan 5’inci kattan, apartmanın önüne park ettiği kamyonetin içine atmaya başladı. İddiaya göre apartmandan atılan bir koltuk, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Recep E., yönetimindeki 34 AAF 970 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında otomobil sürücüsü ile yanında bulunanlar büyük panik yaşadı. Yaşananlar polis ekiplerine bildirildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taşıma işlemini durdurup güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü ile nakliyeci şahıs tutanak tutup polis merkezine giderek ifade verdi. Olayda otomobilin tavan kısmında maddi hasar oluştu.


Olayın görgü tanıkları ise nakliyeci şahsı uyardıklarını ancak kendisinin uyarıları dikkate almadığını ileri sürdü.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:47
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