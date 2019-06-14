0553 313 94 23

Seyir halindeki otomobile çapraz ateş: 2 yaralı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce, seyir halinde bulunan bir otomobile çapraz ateş açıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 23:31
Seyir halindeki otomobile çapraz ateş: 2 yaralı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce, seyir halinde bulunan bir otomobile çapraz ateş açıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.


Olay, merkez Bağlar İlçesi Nükhet Çoşkun Caddesi üzerinde saat: 22.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobile pompalı tüfek ve tabancayla çapraz ateş açtı. Açılan ateş sonucunda araçta bulunan 3 kişiden 2’si açılan ateş sonucunda yaralanırken, yaralılar aynı araçta bulunan ve yaralanmayan diğer arkadaşları tarafından anında en yakın hastaneye kaldırıldı.


Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise ara sokaklara kaçarak izleri kaybettirdi. Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre emniyetini alırken, olay yeri inceleme uzmanları da boş kovanları incelenmesi için delil poşetlerine bıraktı. Silahla Yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.


Olayla ilgili olarak inceleme ise sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır"
    1. "İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun..
    2. AK Parti’den Murat Alan açıklaması:..
    3. Kömürhan köprüsü bu yıl bitiyor
    4. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl..
    5. Trump'a göre tanker saldırılarından..
    6. Trump, İran’ın tanker saldırısı..
    7. Seyir halindeki otomobile çapraz ateş:..
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. İstanbul'da hareketli anlar! Tahliye..
    10. Minibüs ile hafif ticari araç..
    11. Yusuf İslam'a şarkı sözü yazarları..
    12. Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla..
    13. Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan..
    14. Fransa’da 2 Türk çocuğuna çarpıp kaçan..
    15. Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması
    16. Fransa'da ehliyetsiz sürücünün 2 Türk..
    17. Jandarmadan renkli 180’inci kuruluş..
    18. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    19. Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü..
    20. Akseki’de feci kaza: 5 yaralı
    21. "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz,..
    22. TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?..
    23. Polis memurlarından engelli Can Ulaş..
    24. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş..
    25. Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
    26. Suudi Bakandan skandal talep! Tüm Arap..
    27. 22. Likya Kaş Kültür ve Sanat..
    28. Göztepe Kulübü 94 yaşında
    29. Tekirdağ’da şiddetli dolu ve sağanak
    30. Gazişehir Gaziantep’te kombine..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    "Sen Amerika'dan kaç para aldın da bu haberi yaptın!"
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!