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Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

15 Nisan 2019 Pazartesi 23:38
Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram A. idaresindeki 34 DDH 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Bayram A. aracını panikle durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından aracın motor kısmında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 23:38
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