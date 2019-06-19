Seyir halindeki otomobil yandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı. Otomobilde bulunanlar canlarını zor kurtardı.

Olay Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e giden Turğay K. idaresindeki 16 Z 8564 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. İçerisinde bulunan aile hemen dışarıya çıktı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Arabanın motorunda büyük maddi hasar meydana gelirken, zamanında fark edilmesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. Yanan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangınır kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.