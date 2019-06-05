Seyir halindeki otomobil yandı Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan 34 PAV 20 plakalı beyaz otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeyebaşladı. Dumanları fark eden sürücü aracından inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin alev alan motor kısmına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını söndürürken, otomobil kullanılamazhale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.