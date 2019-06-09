Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı Kilis’te seyir halindeki bir otomobil alev alması sonucu kullanılamaz haline geldi.

Kilis’te seyir halindeki bir otomobil alev alması sonucu kullanılamaz haline geldi.

Kilis Çevreyolu üzerindeki Ekrem Çetin Camisi kavşağında79 AG 379 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa süre içerisinde alev topuna dönüşen araç, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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