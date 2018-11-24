Seyir halindeki otomobil aniden alev aldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı.24 Kasım 2018 Cumartesi 00:41
Balıkesir'in Edremit ilçesinde saat 22:00 sıralarında Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi Oruçoğlu Parkı önünde meydana gelen olayda, Mustafa L. idaresindeki 10 N 1204 plakalı otomobil hareket halinde iken birden bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Sürücünün büyük panik yaşadığı olayda durum hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verildi.
Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını aracın tamamını sarmadan söndürdü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.
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