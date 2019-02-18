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Seyir halindeki otomobil alevler içinde kaldı

Küçükçekmece E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Seyir halindeki otomobil alevler içinde kaldı

Küçükçekmece E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobilde aniden yangın çıktı. Motor kısmı kısa sürede alevler içerisinde kalan otomobildekiler son anda araçtan inerken yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.


Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece E-5 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki Mahmut Tandık ve eşinin bulunduğu araçtan aniden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Tandık hemen aracını yolun kenarına çekti ve eşiyle beraber aracından aşağıya indi. Bu arada kısa süre içerisinde aracın ön kısmını alevler sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta ki yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan E5 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
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