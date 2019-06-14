Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Hendek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 54 KT 664 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendisini arabadan dışarı attı. Vatandaşların çabasıyla söndürülemeyen yangın büyüyerek otomobili tamamen sardı. Otomobilin alev topuna dönmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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