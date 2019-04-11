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Seçim 2019 Sayfası

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bartın’da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:10
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Bartın’da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.


Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.


Araç kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:10
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