Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Bartın’da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

Bartın’da seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi mevkisinde Engin K. idaresindeki 67 DU 979 plakalı otomobilden seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurarak indi. Sürücü olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. Motor bölümünden yükselen alevlere teslim olan otomobildeki yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken yangın çıkış sebebi araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.