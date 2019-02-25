Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Hatay’ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Antakya-Altınözü karayolu Kuruyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver D. idaresindeki 01 BOC 56 plakalı kiralık otomobil seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark ederek aracı durduran Enver D., otomobilden inerek panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobilde çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme yaparken, trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.

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