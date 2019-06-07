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Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

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07 Haziran 2019 Cuma 11:16
Seyir halindeki motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Sivas’ta seyir halindeki motosiklet üzerindeakrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 2 genç yürekleri ağza getirdi


Olay, geçtiğimiz günlerde, Sivas-Erzincan Karayolu Sultanşehir bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde trafikte seyreden 2 genç motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde motosikleti süren genç arkasındaki arkadaşının üzerine, arkadaki genç ise sırtı üzeri yatarak bir süre trafikte seyrettiği görüldü. Daha sonra iki genç motosiklet üzerinde ayağa kalkarak çevrede gördükleri arkadaşlarına ıslık çaldı. O esnada motosikleti süren gencin tek elini bırakması yürekleri ağza getirdi. Trafiği ve kendi hayatlarını tehlikeye atan iki genç daha sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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