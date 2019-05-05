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Seyir halindeki kamyonetin kasası alev aldı

Karabük’te seyir halindeki bir kamyonetin kasası bir anda alev aldı.

05 Mayıs 2019 Pazar 19:18
Seyir halindeki kamyonetin kasası alev aldı

Karabük’te seyir halindeki bir kamyonetin kasası bir anda alev aldı. Kamyonete olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Kireç kuyusu mevkisinde Mert Ş. idaresindeki 78 AAH 520 plakalı kamyonetin kasasında bulunan atık malzemeler bir anda alev aldı. Durumu fark eden diğer sürücülerin uyarısının ardından araç sürücüsü yangını fark etti. Sürücü aracını kenara çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Karabük ve Safranbolu Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.


Olayda araç tamamen yanmaktan kurtulurken aracın kasasında maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:18
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