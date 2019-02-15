Seyir halindeki kamyon yandı Balıkesir’in Erdek ilçesi girişinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan kamyon bir anda yandı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi girişinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan kamyon bir anda yandı. Sürücü mahalli yanan kamyonun şoförü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek ilçesi Kestanelik kırsal Mahallesi’nde seyir halinde olan 10 ACS 43 plakalı kamyonun motor kısmı mahallenin giriş yolunda aniden alev aldı. Kamyonu yol kenarına çeken kamyon şoförü Temel Tosun, itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede sürücü mahalline sıçradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, müdahale ettiği yangını alevler kamyonun kasasına sıçramadan söndürdü. Şoför mahalli tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni hakkında kamyonda yaptığı incelemede, yangının motor kısmında elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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