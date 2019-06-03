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Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi, bebek ve ailesi ölümden döndü

Beykoz’da kısa süreli duraklamanın ardından yola devam etmek isteyen otomobilin üzerine ağaç ve elektrik direği düştü.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
Seyir halindeki aracın üzerine ağaç devrildi, bebek ve ailesi ölümden döndü

Beykoz’da kısa süreli duraklamanın ardından yola devam etmek isteyen otomobilin üzerine ağaç ve elektrik direği düştü. Aracın üst kısmında bulunan cam patlarken, araçta bulunan 2 yaşındaki bebek ve ailesi burnu bile kanamadan kurtuldu.


Ailesiyle birlikte Beykoz’daki Cuma Yolu Caddesi üzerinde kendi kullandığı araçla ilerleyen Alkan Demirlek, arkadaki bebek koltuğunda oturan ve uyumakta olan 2 yaşındaki oğlunun rahatsız bir pozisyonda durduğunu fark etti. Bunun üzerine aracı durduran Demirlek, yanındaki eşinden araçtan inip çocuğun duruşunu düzeltmesini istedi. Çocuğunun boynunu ve konumunu düzelten anne tekrar araca bindi. Aile yola devam edeceği sırada büyük bir gürültüyle sarsıldı. Durdukları yerin hemen yanında ve yolun sağ tarafında bulunan bir ağaç ile elektrik direği, büyük bir gürültüyle otomobilin üzerine devrildi. Uyku halindeki bebek büyük korku yaşarken, baba Alkan Demirlek eşini ve oğlunu yatıştırdıktan sonra güvenli bir şekilde eve gönderdi.


Olayda aracın üst kısmında bulunan camın patladığı görülürken, bebeğin şans eseri yara almamış olması yüreklere su serpti. Olayı İHA’ya anlatan Alkan Demirlek, eşini ve çocuğunu güvenli bir şekilde eve gönderdiğini, olaydan şans eseri sadece maddi hasarla kurtulduklarını söyledi. Araçtaki hasarın yaklaşık 7 bin lirayı bulduğu değerlendirilirken, görevliler ise devrilen ağacı kaldırabilmek için parçalara ayırdı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:49
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