0553 313 94 23

Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan aracın motor kısmından yangın çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:13
Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan aracın motor kısmından yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak-Bartın Karayolu üzerinde Çaycuma istikametinden Gökçebey istikametine doğru seyir halindeyken Perşembe ışıklarına yaklaştığı sırada Pınar Ö.’ye ait 67 AAE 986 plakalı aracın motor kısmından çıkan dumanlar aniden alev topuna döndü. Sürücü hemen otomobilini kenara çekip Çaycuma itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtan çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü bir süre sonra sakinleşti. İtfaiyenin araştırması sonucu yangının LPG yakıtından kaynaklandığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye egemen bir ülke olduğunu ispatladı"
    1. "Türkiye egemen bir ülke olduğunu..
    2. Kerkük katliamının 60. yıl dönümü..
    3. Dikkat çeken S-400 yorumu: Türkiye'yi..
    4. Kahramanmaraş’ta kaçak telefon..
    5. Seyir halindeki araç alev aldı
    6. Başkan Fındıkoğlu, “Kastamonu, 4...
    7. ‘Trafik Işık ve İşaret İhlali..
    8. Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı
    9. ABD'nin kararına büyük tepki! 'Ateşle..
    10. Yozgat POMEM öğrencileri kan bağışında..
    11. SETA Genel Koordinatör Yardımcısı..
    12. Yozgat’ta zabıtadan dilenci operasyonu
    13. Milli Savunma Bakanlığı S-400’ün..
    14. Bozüyük’te “15 Temmuz Şehitlerini Anma..
    15. Gökhan Akkan: "A Milli Takım’da kalıcı..
    16. Gölköy’e hastane müjdesi
    17. Afganistan'da Taliban 3 çiftçiyi öldürdü
    18. KAYSO’da Sanayi İşbirliği Projelerini..
    19. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    20. Denetimli serbestlik yükümlüleri,..
    21. Bozdoğan ilk nikahını kıydı
    22. Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna..
    23. Taha Akgül, Yaşar Doğu Güreş..
    24. ABD basını: Türkiye bizi takmadı
    25. Bakan Kurum: “Tıpkı Ayder gibi Uzungöl..
    26. Yüksek kilolardan kurtulmak mümkün
    27. Afganistan'da Taliban 3 çiftçiyi öldürdü
    28. GÜNCELLEME - Adana merkezli iki ildeki..
    29. 15 Temmuz sergisi açıldı
    30. Kavaklıgil, “Üst yapı ve çevre..
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Teslimatlar sonrası çok sert F-35 açıklaması! ‘Yok edecek ölümcül silahlar geliştiririz’
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?