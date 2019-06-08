Seyir halindeki araç alev aldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halinde olan otomobil motor kısmından çıkan dumanla alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Çaycuma - Bartın Karayolu üzerinde seyir halinde olan B.P’ye ait olan otomobil motor kısmından çıkan dumanla alev aldı. Aniden tutuşan aracından kendini kurtaran B.P can havliyle etraftan yardım istedi. Olay yerine en kısa zamanda gelen Çaycuma İtfaiyesi duruma hemen müdahale etti. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan sürücünün durumunun iyi olduğunu belirtildi. Polis olayla ilgili olarak tahkikat başlattı.