Seyir halindeki arabanın yanma anı kameralara yansıdı Adana’da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Adana’da bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, İsmail Menendiz’in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil ile Mithat Özsan Bulvarı’nda seyir halindeyken aracı birden alev aldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.