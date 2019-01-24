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Seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Vatandaşların da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangında, otomobilde maddi hasar oluştu

24 Ocak 2019 Perşembe 00:05
Seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bursa-İzmir kara yolu Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkisinde, seyir halindeki Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da durarak, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:05
  1. Araç yangını
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