Seyir halinde kamyon alev alev yandı Zonguldak’ta seyir halinde olan kamyon motor kısmından yangın çıktı.

Zonguldak’ta seyir halinde olan kamyon motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Bakacakkadı mevkisinde seyir halinde olan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kupayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaş itfaiye haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

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