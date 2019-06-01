0553 313 94 23

Seyir halinde kamyon alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halinde olan kamyon motor kısmından yangın çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
Seyir halinde kamyon alev alev yandı

Zonguldak’ta seyir halinde olan kamyon motor kısmından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında araç kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak Bakacakkadı mevkisinde seyir halinde olan kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm kupayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaş itfaiye haber verdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da derelerde temizlik çalışmaları
    1. Şanlıurfa’da derelerde temizlik..
    2. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    3. Tatile çıkarken sosyal medya..
    4. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    5. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    6. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    7. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    8. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    9. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    10. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    11. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    12. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    13. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    14. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    15. ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam..
    16. Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap..
    17. 'Pençe'de yeni dalga! Havaya uçuruldu
    18. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    19. İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500..
    20. Adana Otogarı’nda bayram hareketliliği..
    21. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1..
    22. Başkan Özlü personelin Ramazan..
    23. Uber kararı, havalimanı taksicilerini..
    24. Seyir halinde kamyon alev alev yandı
    25. Başkan Söğüt esnaflarla iftarda buluştu
    26. Türkiye’nin en büyük istihdam..
    27. KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti..
    28. Koyun sürüsü yola indi, sürücüler..
    29. Ev yapımı pişik kremi nasıl hazırlanır?
    30. Pervari'da PKK'lılara ait mühimmat..
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti