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Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı.

11 Haziran 2019 Salı 10:42
Seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı

Sakarya TEM otoyolunda seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.


Olay, gece saatlerinde TEM otoyolu Akyazı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan R.R idaresindeki 34 NG 800 plakalı otomobil henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracında çıkan dumanları gören araç sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:42
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