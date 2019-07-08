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Seyidoğlu Baklava’dan ihtiyati tedbir talebi

Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydi Oğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklava mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı istedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:08
Seyidoğlu Baklava’dan ihtiyati tedbir talebi

Hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahip olduğu Seydi Oğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklava mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı istedi.


Pendik D-100 Karayolu’nda içinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydi Oğlu Baklava hakkında Seyidoğlu Baklava mahkemeye başvurdu.


Bakırköy 1. Fikri Sinai Hukuk Mahkemesi’ne yapılan başvuruda “Davalı şirketin yetkilileri olan Hasan ve Hüseyin Sel adlı şahıslar, trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından kullanılmakta olan bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek aracın üzerine çıkıp zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin Seydioğlu’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştır. Kamuoyu nezdinde infial yaratan olay neticesinde isim karışıklığı nedeniyle müvekkil şirketin ticari itibarı ciddi olarak zarar görmüştür” denildi.


Söz konusu olay nedeniyle Seyidoğlu Baklava’nın şubelerinin aranarak çalışanlara sinkaflı küfürler edildiği ve sosyal medya hesapları hedef olarak gösterilerek boykot kampanyası yürütüldüğünün belirtildiği ihtiyati tedbir talebinde, “Davalının markası ile müvekkilin markası arasında yalnızca bir harf farkının bulunması ve davalının markasını müvekkilin markasına yaklaştırarak kullanması nedeniyle vatandaşlar nezdinde karışıklık oluşmuştur. Bu nedenle davalı tarafın, ‘marka tecavüzü’ niteliğindeki eylemleri sabit olup müvekkilin ticari itibarının daha fazla zarara uğramaması ve telafisi zor zararlar meydana gelmemesi adına ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmek gerekmiştir” şeklinde başvuruda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:08
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