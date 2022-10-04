Şeyhülislam Hoca Saadeddin Efendi’nin Vefatı

Hoca Sadeddin Efendi, Yavuz Sultan Selim’in sohbet arkadaşı Hasan Can’ın oğludur. Doğum tarihi; 1536 yılıdır. Üstâdları (Hocaları) Karamânî Muhammed Efendi ile Allame-i zamân Ebussuûd Efendi’dir. Küçüklüğünden itibaren (âilesinden gelen) zekâsıyla, Hocalarından hakkıyla faydalandı. Osmanlı Sarayı’na intisâbı sâyesinde, Manisa’da Şehzâde Sultan 3.Murad’a Muallim (Öğretmen) olarak tâyin edildi.





Sultan 3. Murad



3.Murad’ın Cülûs’u (Padişah olması) üzerine, “Padişah Hocası” ünvânıyla devletin siyasetini idâre etmeye (yönetmeye) başladı. Bu süre zarfında âlimleri ve fazîlet sahiplerini ihsanlar ve mükâfatlar vermek suretiyle destekleyip, gönüllerini hoş tutmaktan geri kalmadı. Hoca Saadeddîn Efendi’nin nüfuzu, Vezirlerin nüfuzunun bile önüne geçti. Sultan 3. Murad’ın ölümünden sonra Saray’daki nüfuzuna yine halel(eksiklik) gelmedi. 3. Sultan Muhammed Han da, Hoca Saadeddîn Efendi’nin irşâdıyla hareket etmeye başladı.







Bir gün, Ayasofya Camii’nde namaz kılmak için abdestini yenileyeceği zaman, ansızın vefât etti. Osmanlı Şeyhülislamları içinde ilim ve faziletiyle mümtaz (seçkin) olanlardandır. Kabri, Ebu Eyyûb el-Ensârî civarındadır.



