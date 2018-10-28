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Şeyhmus Günaydın kimdir? Kayseri valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Isparta ValisiŞeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine atandı. Peki Şeyhmus Günaydın kimdir? Şeyhmus Günaydın nereli ve kaç yaşında? Şeyhmus Günaydın hangi görevlerde bulundu? İşte Şeyhmus Günaydın biyografisi.

28 Ekim 2018 Pazar 13:25
Şeyhmus Günaydın kimdir? Kayseri valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine atandı. Peki Şeyhmus Günaydın kimdir? Şeyhmus Günaydın nereli ve kaç yaşında? Şeyhmus Günaydın hangi görevlerde bulundu? İşte Şeyhmus Günaydın biyografisi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor. Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine atandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Şeyhus Günaydın kimdir?

Isparta'dan Kayseri'ye atanan Şehmus Günaydın 1966 yılında Batman'da doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Batman'da yapmıştır. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır. Hatay Kaymakam adaylığı, Yeşilova, Ulukışla Kaymakam Vekillikleri, Sulakyurt, Gürgentepe Kaymakamlıkları, Bitlis ve Şanlıurfa Vali Yardımcılıkları; Alaçam, Yatağan Kaymakamlıkları ve Aydın Vali Yardımcılığı; Urla Kaymakamlığı yapmıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Kastamonu valiliğine atanmıştır. 2016 yılına kadar Kastamonu'da görev yapan Günaydın, 30 Mayıs 2016 tarihli kararname ile Isparta valisi olmuştur.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:25
  1. Batman
  2. Şanlıurfa
  3. Sivas
  4. Kayseri
  5. Kastamonu
  6. İstanbul
  7. Isparta
  8. Hatay
  9. Gümüşhane
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Bitlis
  13. Aydın
  14. Ankara
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