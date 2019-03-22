Seyhan’da "taziye çadırı" tarih olacak

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, göreve gelmesi halinde, yakınlarını kaybeden vatandaşların yararlanabilecekleri ‘’Taziye Evi ve Mobil Taziye Evi’’ projelerini de hayata geçireceklerini belirtti.

Fikret Yeni, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında adım adım gezdiği mahallelerde, Seyhan’a dair 108 dev projesini anlatmayı sürdürdü.

Vatandaşların desteğiyle göreve geldiğinde 1 Nisan’dan itibaren 800 binin üzerinde nüfusa sahip Seyhan’ın sayfalarca sorununu gidermekle kalmayarak, marka projeler için kolları sıvayacaklarını ifade eden Fikret Yeni, ‘’İlçemizin daha güzel ve yaşanılabilir, aynı zamanda şanına yakışır noktaya gelmesi için alanında uzman ekip arkadaşlarımızla hazırladığımız bu projeler, Seyhan’ın yıldızını parlatacak. Kentimizin, kültür, tarih ve doğa turizmine, üretim ve istihdamına, eğitime, spora, kısacası yaşamın her alanına dokunacağımız vizyon projelerimiz, Seyhan’ı geleceğe taşıyacak’’ dedi.

Fikret Yeni, yaklaşık 7 bin sokağı bulunan Seyhan için planladıkları ‘’Taziye Evi ve Mobil Taziye Evi’’ projelerinin de, vizyon projelerinden ikisini kapsadığını belirterek, şunları söyledi:

‘’Ortalama 2 bin metrekare alanı kapsayacak ve iki kattan oluşacak taziye evlerimizde, mescit ve mutfak gibi donatılar yer alacak. Ayrıca tüm taziye evlerimizde, kapalı otopark, çocuklar için oyun alanları bulunacak. Klimalı taziye evlerimiz, ilk etapta acil ihtiyaç duyulan Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Aydınlar, İstiklal, Bahçelievler, Dumlupınar, Ziyapaşa, Şakirpaşa, Sümer, Koza Onur, Yeşilyuva ve 5 Ocak mahallelerimizde inşa edilecek. Daha sonra diğer mahallelerimizde de yaygınlaştırılacak. Bu hizmetle, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, geleneklerimiz arasında önemli yeri bulunan taziyeleri, bu evlerde kabul edecek.’’

Fikret Yeni, yer sorunu nedeniyle taziye evi yapılamayan mahallelere yönelik de Mobil Taziye Evi Projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Yaklaşık 50 kişilik klimalı kapalı alana sahip olacak mobil taziye evlerinde, mutfak, çay ve yemek dağıtım yeri ile imam kürsüsü yer alacağını anlatan Fikret Yeni, bu projelerle Seyhan’da taziye çadırı uygulamasının tarihe karışacağını kaydetti.