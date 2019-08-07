Seyhan Belediyesinin gideri gelirinden fazla çıktı

Seyhan Belediyesi’nin borcunun 140 milyon lira, alacaklarının ise 123 milyon lira olduğu açıklandı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın katılmadığı meclisBaşkanvekili Yasemen Çelik, Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalara geçmeden önce Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özkök, Cumhur İttifakı’nın 4 aydır istediği belediyenin borçları ve bütçesi hakkında bilgiler verdi. Özkök, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle belediyenin borç ve alacaklarını açıkladı. Listenin grup başkanlarına verildiğini söyleyen Özkök,borçları şöyle açıkladı:

“SGK borcu 9 milyon 99 bin 532 lira, Vergi Dairesi borcu 10 milyon 408 lira, ek kart borcu 129 bin 200, emekli keseneği toplamı 3 milyon 668 bin lira, emekli ikramiye (SGK) 208 bin 888 lira, Kültür Varlıkları Koruma Katkı Payı borcu 6 milyon 509 bin 438 lira, Çukurova Kalkınma Ajansı borcu 2 milyon 2 bin 693 lira, personel borçları 736 bin 915 lira, müteahhit borçları toplamı 60 milyon 446 bin 910 lira, esnaf ve muhtelif borçlar toplamı 8 milyon 136 bin 304 lira, kamulaştırma borçları 1 milyon 912 bin 23 lira, ilama bağlı borçlar toplamı 6 milyon 871 bin 916 lira, banka kredileri borç toplamı 28 milyon 833 bin 600 lira olmak üzere toplam 140 milyon 019 liradır.”

Gelir 123 milyon lira

Özkök, muhasebe esaslı tahakkuk ve tahsilat toplamı raporu doğrultusunda belediyenin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle alacakları hakkında da şunları söyledi:

“İlan vergisi: 54 milyon 987 bin 899, arsa vergisi 11 milyon 453 bin 403, arazi vergisi 960 bin 956, çevre ve temizlik vergisi 24 milyon lira 717 bin 831, ilan ve reklam vergisi 5 milyon 754 bin 421, ecrimisil gelirleri 409 bin 792, diğer taşınmaz kira gelirleri 45 bin 885,diğer idari para cezaları 6 milyon 358 bin 52,vergi ve diğer amme alacakları gecikme zamları 134 bin, diğer vergi cezaları 5 milyon 843 bin 052, yukarıda tanımlanamayan gelirler AYKOME gibi 10 milyon 972 bin 045,çevre ve temizlik vergisinden alınan paylar 829 bin 980,eğlence vergisi 1 milyon 082 bin 099. Bu durumda bizim 31.03. 2019 tarihi itibariyle bizim alacağımız 123 milyon 154 bin 983.”

31 Mart 2019 tarihi itibariyle Seyhan Belediyesi kasa hesabının toplamının 1 milyon 178 bin 824 lira olduğunu ifade eden Özkök, “Ülkemiz ekonomik darboğaz içinde olduğundan belediyenin en büyük gelir kaynağı genel bütçe vergi payları düşmeye devam etmektedir. İşçi ücretleri ve belediyenin olmazsa olmaz giderleri akaryakıt ve mal ve hizmet alımları süratle artmaktadır. Bu çerçeveden olaya baktığınız zaman yukarıda belirtilen alacaklarımızdan 123 milyon 354 bin lira toplam alacağımızdan tahsilatın zor olduğu görülecektir. Ancak Ağustos’ta bütün gücümüzle tahsilatımızı olanca gücümüzle artıracağız ve halkımıza hizmet götüreceğiz.Bunun yanında Kent Meydanı’nda 25 milyon lira büro alımları için Tapu Kadastro Müdürlüğüyle anlaşmaya varılmıştır. Kent Meydanı’nda yaşam alanları yerlerine satış kabiliyeti kazandırma çalışmaları süratle devam etmektedir” dedi.

Seyhan Belediyesinin en büyük hedefinin Seyhan ilçesine yakışır hizmetleri götürmek olduğunu kaydeden Özkök, “Bu hizmetleri götürürken ana hedefimiz giderleri kısmak gelirleri fazlalaştırmak anlayışıyla çalışacağız ve söz konusu borçlarımızı bitirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Meclis üyelerinin bu konudaki çeşitli sorularını cevaplayan Özkök, gereken belge ve bilgilerin meclis üyelerine verileceğini sözlerine ekledi.

TC tartışması sert başladı tatlı bitti

MHP Grup Sözcüsü Şehmus Uçar’ın Seyhan Belediyesi tabelasında TC ibaresinin olmadığını belirterek, belediyeye TC ibaresinin eklenmesine dair yazılı bir önerge vermesi ise CHP’li üyelerin tepkilerine yol açtı. CHP’liler de ibarenin TC olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti olarak yazılması teklifinde bulundu. Seyhan Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Yasemen Çelik, konuyla ilgili başkanlığın bir çalışma yaptığını bu nedenle bu teklifin oylanmasına gerek olmadığını söyledi.

Önerge daha sonra CHP’lilerin istemi doğrultusunda MHP ve AK Parti gruplarının da destek vermesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Seyhan Belediyesi” şeklinde tavsiye kararı olarak oy birliği halinde kabul edildi.