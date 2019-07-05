0553 313 94 23

Seyhan Belediyesi’nde şeffaflık sözü

Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:05
Seyhan Belediyesi’nde şeffaflık sözü

Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes Başkanlığında açıldı.Gündem dışı söz alan AK Partili Mustafa Tunç, Fen ve İmar İşleri ağırlıklı olmak üzere sürekli kağıt ve evraklarla uğraşıldığını, bu evrakları ve masraflar ortadan kaldırmak amacıyla, çevreciliğe de katkı olması bakımından tablet uygulamasına geçilerek daha verimli olacağını belirterek, böyle bir teklifin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.


Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik de bu şekilde idare ile görüşüp işleyişe uygun olup olmadığına bakarak değerlendirilebileceğini söyledi.


Yasemin Çelik, MHP’li Şehmuz Uçar’ın sorularına cevap vermek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Av. Rukiye Çinkılıç’ı kürsüye davet etti. Çinkılıç, Halk kartlarına başvuru işlemlerinden başlamak üzere bir vatandaşın nasıl hak ettiğini, gerekli incelemelerin nasıl yapıldığını anlatarak,bugüne kadar toplam 2006 kişiye halk kart verildiğini açıkladı. Çinkılıç, 96 mahalleden sadece 10 mahallenin kart için başvuru yapmadığını da kaydetti.Seyhan İmar A.Ş.’nin son genel kurulunun 8 Çinkılıç, Nisan 2019 tarihinde yapıldığını, 9 kişiden oluşan yönetim kurulu sayısının 11 kişiye çıkarıldığını ve Ticaret Sicil’e de kaydettirildiğini bildirdi.


İşçi alımı ile ilgili soruya da cevap veren Çinklılıç, belediyeye hiçbir kadrolu işçi alınmadığını, belediye meclisince ihdas edilen kadrolara ise sözleşmeli işçi alındığını belirterek, Mart 2019 ayında 27 ve Nisan 2019 ayında da 3 işçi alındığını sözlerine ekledi.


Seyhan Belediye Meclisi1. Başkanvekili Yasemen Çelik, bu açıklamadan sonra, “Şeffaf belediyecilik, saydam belediyecilik diyoruz, her türlü bilgiyi vermeye amadeyiz, her türlü bilgiyi açık yüreklilikle vereceğimize inanabilirsiniz” dedi.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Kadın ve Aile Hizmetleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü tahsis edilmesine ilişkin teklif müşterek komisyonlara oy birliği halinde sevk edildi.


Gündemin son maddesinde ise, Akkapı Mahallesinde Seyhan Belediyesi’ne ait hissenin adana sağlık İl Müdürlüğü’ne Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi olarak kullanılması için tahsis etmek üzere Seyhan Belediye Başkanına bu konuda protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi de müşterek komisyonlara oy birliği halinde havale edildi.


Seyhan Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarına 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci kazada hayatını kaybetti
    1. Devrekli Uzman Çavuş Öztaşçı feci..
    2. Sivasspor, yarın topbaşı yapacak
    3. Festival slogan yarışmasıyla başladı
    4. Bodrum Belediyesinden bir ilk
    5. Toyota Hilux için temmuza özel fırsat
    6. Heyelan alanı afet bölgesi kabul edildi
    7. Sivas’ta motor festivali heyecanı..
    8. 600 metrelik yeni yolda çalışmalar..
    9. PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir..
    10. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    11. Genao, Galatasaraylı seviyor!
    12. Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6..
    13. PKU hastalığı ile ilgili farkındalık..
    14. Antalya AKEV Üniversitesi öğretim..
    15. TFF’nin Trabzonlu yöneticileri basın..
    16. Akıncı Üssü davası
    17. MKE Ankaragücü’nde Olağanüstü Genel..
    18. Afganistan’da 5 okul daha Türkiye..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Biz eski..
    20. Trabzonspor yönetiminden Çaykara..
    21. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    22. Tarıma dayalı ihtisas bölgesinde sona..
    23. Başakşehir Şehir Hastanesi’nin..
    24. Avrupa Şampiyonu judocu altınla..
    25. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    26. Otostopçuları gasp eden zanlılar..
    27. Karaman’da domuz kuyruğu getiren..
    28. Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen..
    29. Osmanlı döneminden kalma tarihi konak..
    30. Nevşehir Belediyespor’da 3 imza
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik