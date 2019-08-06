Seyhan Belediyesi’nde HDP tartışması

Seyhan Belediyesi Meclisi Ağustos ayı oturumlarının birinci birleşimi sert tartışmalarla başladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın katılmadığı meclis Yasemen Çelik, Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan CHP Grubu Sözcüsü Fadime Geçioğlu, Ağustos ayının öneminde değinerek, “Zaferlerin ve dertlerin olduğu bir aydayız. Özellikle harp dönemlerini Atatürk Ağustos ayı içerisinde yapmış ve çağdaşlaşma yolunu gerçekleştirmiştir. Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi, ayrıca Büyük Taarruzun başladığı ve zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos’ta yine Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Müslümanlar için kutsal olan Kurban Bayramına da gireceğiz, kutluyorum. Yine bizim belediyelerimizi de ilgilendiren doğal afetlerinde büyük Marmara depremi de bu ayda yaşanmıştır. 14 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz bu depremden büyük dersler çıkartmalıyız” dedi.

Limoncu, “Sorularımıza cevap alamadık”

AK Parti Grubu Sözcüsü Yalçın Limoncu da konuşmasında 120 günlük bu süreçte Başkan Akay’a belediyeyi nasıl devraldığıyla alakalı, özellikle bütçe ve borç yapısıyla ilgili soruları olduklarını kaydetti. Limoncu, ”Bunu sözlü olarak sorduk cevabını alamadık, 30 gün önce yazılı olarak talepte bulunduk ama maalesef bugüne kadar ne sözlü ne de yazılı cevap alamadık” dedi.

Sorularını tekrarlayan Limoncu, ”Sorumuz çok basit; belediyenin mali durumu nedir?Siz bu belediyeyi nasıl devraldınız? Zeydan Karalar’dan bu belediyeyi teslim alırken kasanın durumu neydi? Borçlarınız neydi? Müteahhitlere borç ne kadardı? Bu çok basit bir hesap. Ama 120 gündür bununla alakalı bir cevap alamadık” dedi.

Özkök, “Verilemeyecek bir hesabımız yoktur”

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özkök, Limoncu’ya cevap vererek, “Konuyla ilgili biz detaylı çalıştık. Salı günü vereceğimiz söyledik. Hiçbir şekilde belediye başkanımızın bize baskısı olmadı. Seyhan Belediyesi’nin bütçesi, rakamları gayet açık ve nettir, verilemeyecek bir hesabımız yoktur. Biz bu hesaplarımızı göğsümüzü gere gere, eğer bir borcumuz da varsa borcunu, alacağı varsa alacağını yarın açıklayacağız, takdir sizin. Biraz gecikmiş olabiliriz o da şundan kaynaklandı, hesapları daha detaylı verelim, yanlış olmasın, ciddi olsun dedik” dedi.

Uçar,”Funda Buyruk CHP’li MHP’li mi?”

MHP Grubu Sözcüsü Şehmus Uçar, 31 Mart seçimlerinden önce CHP’nin belediye başkan adayları ile genel merkezdeki yöneticilerin HDP ile hiçbir şekilde herhangi bir ittifak yapmadıklarını defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak, “Bugün birinci madde olarak Funda Buyruk’un maaşının ne kadar olacağını oylayacağız. Funda Buyruk CHP’li mi HDP’li mi? Eğer CHP’li ise ben burada Selahattin Demirtaş’ı eleştirirken çıkıp ta Selahattin Demirtaş’a methiyeler dizmesinin sebebi nedir? Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin içersinde bu lafları söylerken bu partinin içindeki gerçek vatanseverlerin yüreği sızlamadı mı? Böyle bir arkadaşı Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı yapınca bizim aklımıza şöyle bir soru geliyor; siz seçimlerden önce HDP ile ittifak yapıp da o ittifak neticesinde mi belediye başkan yardımcılığı sözünü verdiniz?” diye konuştu.

Daha sonra CHP’li Mustafa Tunç’un yeniden Funda Buyruk hakkındaki konuşmasına bu kez MHP’li Şehmuz Uçar yerinden cevap verince tartışmalar yeniden hareketlendi. CHP’li Meryem Filiz Bahadırlı, MHP’li Serkan Çelik ve AK Partili Yalçın Limoncu da tartışmaya katıldı.

CHP Grubu Sözcüsü Fadime Geçioğlu söz alarak HDP’nin seçimler öncesi belediye meclis üyeleri olarak bir liste verdiğini, HDP’nin teröre destek verdiği zaman halkın ne tepki verdiğini, terörden uzaklaştığı takdirde Türkiye partisi olduğunda MHP’den bile büyük oy aldığını söyledi. Geçioğlu, “Funda Hanım bizim partinin üyesidir, bu nedenle bu tartışmanın sığ bir tartışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ak Parti Meclis Üyesi Mustafa Aydın da Seyhan Kart dağıtımda yapılan yanlışlıkların olduğunu belirterek, “Seyhan Kart doğru dağıtıldı mı, hedefine ulaştı mı? Meclis üyeleri Seyhan Kartın dağıtıldığı ailelerden haberdar mı? Seyhan ilçesinin dışında oturanlara Seyhan Kart verildi mi? Yok diyorsanız, İmamoğlu ilçesinde Seyhan Kart alan aileler var. Benim yaptığım küçük bir araştırmada altında Volvo marka olan araç olan şahısta Seyhan Kart görüldü. Bunu üzülerek söylüyorum” dedi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Av. Rukiye Çinkılıç, Meclis üyelerinin gelmesi halinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nde listelerin incelenip, varsa bir yanlışlığın bu kartların iptal edilebileceğini ve sosyal yardım yönetmenliğin de değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 1 teklif doğrudan oylanarak kabul edilirken 6 teklif ise Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 6 Ağustos 2019 Salı günü saat 17.00’de devam edecek.