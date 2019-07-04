0553 313 94 23

Seyhan Belediye Meclisini üç kadın yönetiyor

Nüfus bakımından Türkiye’de beşinci sırada bulunan Seyhan İlçesinin Belediye Meclisi’nin yönetimi üç kadına emanet edildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:48
Seyhan Belediye Meclisini üç kadın yönetiyor

Nüfus bakımından Türkiye’de beşinci sırada bulunan Seyhan İlçesinin Belediye Meclisi’nin yönetimi üç kadına emanet edildi.


Akdeniz bölgesinin en kalabalık ilçesi olarak göze çarpan Seyhan’ın ilçe belediyesi meclis toplantıları Başkan Akif Kemal Akay’ın katılmadığı anlarda CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik ve meclis katipleri CHP’li Duygu Atikaslan Ayçe ve İYİ Parti’li Sultan Zeynep Erciyes tarafından yönetiliyor.


Temmuz ayının açılan üç birleşiminden ikisine Başkanlık eden CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik geçmiş dönemde İl Genel Meclis üyeliği yapmış bir önceki dönemde de Seyhan Belediye Meclis üyeliği görevini sürdürmüştü.


45 üyeli Seyhan Belediye Meclisinde 13 kadın meclis üyesi bulunuyor. CHP’de 25 meclis üyesinden 10’u kadın. Yasemen Çelik, CHP Meclis Üyesi ve Meclis 1. Başkan Vekilliği yaparken, Türkan Pehlivan da CHP Meclis Üyesi ve Meclis 2. Başkan Vekilliği yapıyor. CHP’de ayrıca Nilüfer Korkmaz, Meryem Filiz Bahadırlı, Leyla Karakaş, Hacice Yılmaz, Gülcan Bingöl (Yedek Meclis Katibi), Funda Buyruk, Fadime Geçioğlu (CHP Grup Sözcüsü), Duygu Atikaslan Ayçe (Asil Meclis Katibi) olarak görev yapıyor.


16 meclis üyesi bulunan Ak Parti’de ise 2 kadın üye olarak Yasemin Şule Özülkü Jaıcks ve Sevda Erdede bulunuyor.


4 meclis üyesi olan İYİ Parti’de ise Sultan Zeynep Erciyes kadın meclis üyesi ve aynı zamanda da Asil Meclis katipliği yapıyor.


2 üyesi olan MHP’de ise kadın üye bulunmuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cimbom Aboubakar için devrede!
    1. Cimbom Aboubakar için devrede!
    2. Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin..
    3. Kuzey Kore Avustralyalı öğrenciyi..
    4. Bülent Arınç'ten yeni parti çıkışı:..
    5. Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15..
    6. (Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca..
    7. E-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır?..
    8. Aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık..
    9. Pazaryeri’nde altyapı çalışmalarında..
    10. Yurtta hava durumu
    11. Sebze ve meyveler neden bıçakla..
    12. Seyhan Belediye Meclisini üç kadın..
    13. Emekli ve memur ne kadar maaş alacak?..
    14. Hindistan'daki taşan baraj
    15. 'Tapu ve imar'da yeni dönem! TBMM'de..
    16. Sudan’da arabulucular tarafları..
    17. Uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı
    18. Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ"..
    19. Kara yollarında durum
    20. Bilal Erdoğan: İbret vesikası olacak
    21. Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10..
    22. Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole..
    23. Trump'tan uyarı: Geri dönüp sizi..
    24. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava..
    25. Ege’nin organik lezzetleri..
    26. JP Morgan Türkiye tahminini duyurdu!
    27. Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle..
    28. Saç temizliğinde dikkat edilmesi..
    29. 04.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. ÖKK Komutanından çok konuşulacak..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!