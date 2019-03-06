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Seyhan Belediye Meclisi’nde tartışma bitmedi

Seyhan Belediye Meclisi’nin beş yıllık çalışmasının son ayının ikinci oturumunda konuşan CHP’li Ahmet Ataş, “Kibir zehirlenmesine yakalanan insanlar muvaffak olamamışlardır” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:19
Seyhan Belediye Meclisi’nde tartışma bitmedi

Seyhan Belediye Meclisi’nin beş yıllık çalışmasının son ayının ikinci oturumunda konuşan CHP’li Ahmet Ataş, “Kibir zehirlenmesine yakalanan insanlar muvaffak olamamışlardır” dedi.


Mart ayının ikinci oturumuna Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar katılmadı. Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, meclis katipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan yeniden meclis üyesi gösterilmeyen Çukurova Özürlüler Derneği (ÇözDer) Başkanı CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Ataş, veda konuşması yaparak, “Naçizane 9 aydır bu meclisteyim. Bugüne kadar çok fazla siyasi konulara girmedim, çünkü benim çok hassas noktada olan kurumum var. Tarafsız insanlar var, her düşünceden insanlar var. Ama ortak bir sorunları var. Bunları zaman zaman dile getirdim burada. Bazı sorunlar kabul gördü, bazıları kabul görmedi" diye konuştu.



"Burada ben halkı görmedim"


Meclise geldiğinde, kendisine insanların bu meclisi hiç görmediklerini belirterek, "Biz de görebilir miyiz" dediklerini anlatan Ataş, şöyle devam etti:


"Tabi görebilirsiniz, halka açıktır, misafir yerimiz var, gelin oturun diyordum ve o insanları buraya davet ettim. Ama gördüğüm kadarıyla biz belediyenin önüne ”halkın belediyesi” diye yazmışız. Yani başta ben olmak üzere, herkesi zan altına sokmak istemiyorum, burada ben ne halkı gördüm, ne de halkın temsilcilerini gördüm. Başta kendimi söylüyorum. Dolayısıyla ben doktor filan değilim, tıpta bir kibir zehirlenmesi diye bir tabir var. Kibir zehirlenmesine yakalanan yüksek siyaset yapan insanlar muvaffak olmamışlardır. Burada ben şahsım ve kurumsal kimliğimle birlikte kimseye tekrar beni buraya alın, ya da meclis üyesi olayım şeklinde bir talebim olmadı. İlgili yerlerden bir takım talepler oldu, ama Ahmet Ataş’la biz çalışamayız dediler, hay hay, elbette benle çalışamazsınız, çünkü ben kimsenin arkasından konuşmam, yüzüne konuşurum, düşmanımızı bile arkasından vurmayız, yüzüne söyleriz. Onun için bu seçim çantada keklik bir seçim değildir. Farklı bir seçimdir bu. Herkese pembe dünyalar çizebilir, biz de kurumsal kimliğimizle birlikte, kendi siyasi çevrelerimle birlikte ben de ayrı bir çalışma içerisindeyim, kısa sürede bunu da kamuoyuna yansıtacağım. Burada tüm gruplardaki arkadaşlarıma söylüyorum, bilmeyerek, bilerek yapmam kolay kolay, kalbini kırdığım arkadaşlarım varsa hakkını helal etsinler. Bundan sonraki mecliste olamayacağımıza göre bunu söyleme gereği duydum.”



5 mimar alımına ilişkin karar


AK Parti Grubu adına konuşan Esef Şahin ise, Özel Kalem Müdürlüğü’nden 5 yıllık dönem içerisinden kaç kişinin memur yapıldığını sordu. Bir aileden 2 kişinin memur yapıldığına dair duyumlarının bulunduğunu belirten Şahin, “Bundan ötürü, mümkünse bir dosyalarının alt nüshalarıyla beraber yarın teslim edilmesini istiyoruz” dedi.


Önceki gün toplanan mecliste 5 mimar alımına ilişkin meclis kararı komisyona havale edilmeden, idareden geldiği şekliyle oylama yapılmış ve karar oy çokluğuyla meclisten geçmişti. Bu kararın yanlış olduğu ileri sürüldü.


MHP’li Rahmi Benli MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, 59 aydır meclis üyesi olduklarını ve 60 aya girdiklerini söyledi. 59 ayda belediyeye bağlı kuruluşlarına kadro ihdas talebinin daha önce de geldiğini kaydeden Benli, “Bunlar bütçeyi ilgilendirdiği içinElif Uzun, Plan Bütçe Komisyonuna havale ettirdi. Ama nedense dün bu konuya, daha önce biz bunları görüştük dedi. Daha önce görüştüysek bunları bir daha görüşmeye gerek yok mu? Demokrasiyi savunan bir partinin bunu dememesi lazım diye düşünüyorum. Birinci maddenin ve ikinci maddenin komisyona gitme şart var. Bütçeyi ilgilendiriyor. 5 tane adam alıyorsun, bunun parası nerede? Eğer bu madde plan ve bütçe komisyonuna gitmiyorsa bundan önce 2 defa niye komisyona gönderdik. Dünkü yapılan oylamanın geçersiz olduğunu, CHP’ye ve Seyhan Belediyesi idaresine söylüyorum, bunu mümkünse tekrar gündeme alın, komisyona alın, komisyondan aynı şekilde geçirme şansınız var. Yaptığınız bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum” dedi.



"Biz doğrusunu yapalım diyoruz"


CHP’li Elif Uzun da MHP’li Rahmi Benli’ye bir cevap vererek şunları söyledi:


“Konuyu iki kez komisyonda görüştük, görüştüğümüz konuya en küçük ekleme ve çıkarma olmadığı için, mevzu aynı, konuşulacak şeyler de aynı, ondan dolayı komisyona gitmesine gerek olmadığını söyledim, hukuk görüşü de alındı, böyle bir sebeple karar aldık” dedi.


MHP’li Rahmi Benli de oturduğu yerden cevap vererek, “Bunu düzeltmezseniz biz mahkeme yoluna gideceğiz, alınacak 5 kişi de yarın çıkar, ayıp olur onlara da. Biz doğrusunu yapalım diyoruz” dedi.


Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı da “Takdir sizin tabi ki” dedi.


Daha sonra 5 madde görüşüldü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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