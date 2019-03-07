Seyhan Belediye Meclisi’nde gergin oturum

Seyhan Belediye Meclisi’nde bu kez CHP’li Yusuf Akıncı ile CHP’li Ulaş Toros arasında tartışma yaşandı.

Seyhan İlçe Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı, meclis katipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı.

Mart ayının 3. oturumu gündemin 7. maddesinin görüşülmesiyle devam etti. Adana Büyükşehir Belediyesi’nden gelen Kurtuluş Mahallesi 1701 ada 545 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi, konut alanı oluşturulurken yeteri kadar sosyal donatı alanı ayrılmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla reddedildi.

Gündemin 8. Maddesi olan Zincirlibağlar Mahallesi 11280 ada 8 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu da oy çokluğuyla reddedildi.

CHP’li Meclis üyesi Ulaş Toros, yerinden kalkarak Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı’ya itiraz etti. Akıncı, Ulaş Toros’a dışarı çıkmasını istedi. Toros, “Amacınız bunu Büyükşehir’e yollayıp, oradan geçireceksiniz” dedi. Akıncı’nın dışarı çıkması isteğine Toros, “Niye çıkacakmışım, burada duruyorum, çıkmıyorum” dedi. Akıncı “Ya dışarı çık, ya da otur” diye bağırdı. Toros, “Çıkmıyorum, yolla zabıtayı, çıkar” dedi. Toros ile Akıncı arasında tartışma devam ederken Meclis Katibi Yasemin Çelik 9.maddeyi okumaya başladı. Ulaş Toros daha sonra meclis salonundan ayrıldı.

Gündemin 9. Maddesinde, Büyükdikili Mahallesi 11748 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinde Yeşiloba Mahallesi 1962 ada 1 Nolu Parsel 1960 ada 80 Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile müşterek komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi ise Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.