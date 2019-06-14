Seyhan Belediye Meclisi toplandı Seyhan Belediye Meclisi Haziran ayı gündeminde 5 maddeyi müşterek komisyonlara havale etti.

Seyhan Belediye Meclisi Haziran ayı gündeminde 5 maddeyi müşterek komisyonlara havale etti.

Başkan Akif Kemal Akay, Meclis katipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan olmayınca direkt gündemlere geçildi.

Gündemin 15. Maddesinde Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 2222 ada 13 parsel, 2223 ada 8 nolu parselin batısında kalan alan, 2223 ada 8, 9 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin 16. Maddesinde Şakirpaşa Mahallesi 9720 ada 28 parsel, 9725 ada 20-21-22-23-24 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin 17. Maddesinde Gürselpaşa Mahallesi 10395 ada 12 ve 13 parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin 18. Maddesinde Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallerinde yaklaşık 300 ha alanda hazırlanan 11 adet itiraz dilekçesi oybirliği ile müşterek komisyonlara havale edildi.

Gündemin 19. Maddesinde Akkapı Mahallesi 3926 ada 1 ve 2 nolu parsellerde onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uyumlu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi oybirliği ile müşterek komisyonlara havale edildi.

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