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Seyhan Belediye Meclisi toplandı

Seyhan Belediye Meclisi toplam 19 maddeden oluşan Haziran ayı gündeminden 3 maddeyi daha görüşerek karara bağladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
Seyhan Belediye Meclisi toplandı

Seyhan Belediye Meclisi toplam 19 maddeden oluşan Haziran ayı gündeminden 3 maddeyi daha görüşerek karara bağladı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Meclis katipleri Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı söz alan olmayınca direkt gündemlere geçildi. İlk gün 3 maddeyi karara bağlayan Seyhan Belediye meclisi ikinci oturumunda da 3 maddeyi görüştü.


Gündemin 4. Maddesi olan Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi ve Yenimahalle’de yaklaşık 80 hektar alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifine ait İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler AB Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu, komisyonda oy çokluğu ile kabul edilirken, mecliste ise oy birliği ile kabul edildi.


Gündemin 5. Maddesinde Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa, Şakirpaşa, Tellidere ve Bahçeşehir mahallelerinde muhtelif alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uyumlu olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Emlak, Sosyal Hizmetler Ab Dış İlişkiler, Turizm, Engelli Hakları, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Kadın Erken Eşitliği, Araştırma ve Geliştirme, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.


Gündemin 6. Maddesi olan Adana İli Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi 57 Pafta 303 Ada ve 75 Nolu Parsele Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu oy birliği halinde kabul edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:26
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