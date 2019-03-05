Seyhan Belediye Meclisi tatlı başladı, protestoyla bitti

Seyhan Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısı tatlı başladı, gergin bitti.

Seyhan Belediye Meclisi, Başkanı Zeydan Karalar, meclis katipleri Yasemin Çelik ve Nurul Feda İnep başkanlığında toplandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce tüm meclis üyeleri ile görevlilere baklava ikramında bulunuldu.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gündem dışı konuşmaların işlerinin yoğun olduğu gerekçesiyle meclisin son gün toplantısına bırakılmasını önerdi.

22 maddeden oluşan meclis gündemine 1 ek madde ilave önerisi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin birinci maddesinde belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. maddesi gereği 5 adet mühendis kadro ihdası hakkındaki talebi Başkan Karalar oylamaya sundu. Madde oy çokluğu ile kabul edildi. Buna tepki gösteren AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis üyeleri konunun komisyonlarda görüşülmesini istediler. Karalar, oylamanın tamamlandığını belirterek bu isteği geri çevirdi. AK Parti’li Yalçın Limoncu ve Esef Şahin ile MHP’li Rahmi Benli de konunun ilgili komisyona sevki için yeniden oylanmasını istediler. Başkan Karalar, gündem maddesini komisyona havale etmeden idareden geldiği şekliyle yeniden oylattı ve madde oy çokluğu ile kabul edildi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri kararı protesto ederek salonu terk ettiler.