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Şeyh Temim Kuveyt Emiri'ne milli takım forması hediye etti

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:12
Şeyh Temim Kuveyt Emiri'ne milli takım forması hediye etti

KUVEYT (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar Milli Takımı'nın şampiyon olduğu 2019 Asya Kupası'nda giydiği formayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'a hediye etti.

Havalli kentindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen Temim ve Sabah görüşmesinin ardından, Katar Emiri, Kuveytli mevkidaşına hediye ettiği takım kaptanına ait 10 numaralı formayı "Babamız Sabah'a... Kuveyt halkına teşekkürler.." ifadeleriyle imzaladı.

Emir Şeyh Temim bu hediyenin futbolculardan Sabah'a gönderildiğini kaydetti. Sabah ise kendisine sunulan hediyeye "İnşallah Dünya Kupası'nı da kazanırsınız" ifadeleriyle karşılık verdi.

Bunun yanı sıra sosyal medyada Şeyh Temim'in talebiyle Sabah'ın Doha Müzesi'nde sergilenmek üzere başka bir formayı imzaladığına dair görüntüler yer aldı.

Katar Emiri, sabah saatlerinde beraberindeki heyetle resmi ziyaret için Kuveyt'e gelmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda 1 Şubat'ta oynanan 2019 Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon olmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:12
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