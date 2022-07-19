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Biyografi Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid kimdir?
Biyografi

Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid kimdir?

Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid kimdir, nerelidir? Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid hangi tarikattan? Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 09:23:00 - 2022-07-19 09:37:04
Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid kimdir?

Seyyid Muhammed El-Hadîd, Yunus (a.s)’ın şehri olan Neynava (Musul)’da dünyaya geldi. İnternette yer alan bilgilere göreSeyyid Muhammed El-Hadîd'in hayatına ilişkin bilgiler şu şekilde: İlim, hîkmet evi olan değerli bir ailede büyüdü. Babası Allâme Seyyid Şerîf Şeyh Zennûn Rifaî (Kuddise Sirruhu)  Irak  İslam dünyası Sadatûl Eşraf (Ehlibeyt) dernek başkanıydı. Arap  tarihçiler cemiyet-i üyesi ve Musul fetba kurulu üyesi ve aynı zamanda  Musul vakıflar müdürü idi. Babasının çok sayıda  kitap telifi mevcuttur. Matbu olan kitaplardan bazıları şunlardır:

1)  Nefehat-ûl Rahman fi Azemet-ûl Kur-an

2)  el-Medih el-Nebevi el-Şabî

3)  Suâcetûl ed-Vânî ve Cevâbatûl Hadîdi (Bu  kitap büyük alîm Şeyh Muhammed ed-Vânî Hazretleri’nin Fıkıh, Sîyer,  Edebiyat, Tarih, Felsefe ve Gramer  hakkındaki Bin sorusuna cevap  niteliğindedir.) 

4)  ed-Dürrün Nadîd fil en-Sâb

5)  Teem-mulâtun fit-Tasavvuf

6)  el-Ensâbubun Nedîye fi-Ensabîs Sadatûr Rifaî’ye

7)  Mûhtarâtun min şiir Abdullah el-Fadil el-Ânazî

8)  Seyyid’ûl Gaym (Edebi Şiirler)

9)  Mevâl âlâ Hîbelil Meşnâkâ (Edebi Şiirler

10)  El-Bevârîku el-Celiye fi Ârred âlel el-Vâhabîye

Muhammed Âccen el-Hadîd, Irakta Rifaî tarikarının mürşidi olan Babası Allâme Şeyh Seyyid Zennûn (Kuddise Sirruhu) Hazretleri’nin  medresesinde yetişdi. Daha küçük yaştayken tasavvufa aşık olup birçok daside ve Rifaî Hazretleri’nin Evradını ezberlemiş idi. 13 yaşına geldiğinde edebiyat, arapça şiirler, tasavvuf siyer kitaplarını  mutaâla edip bunlara ilgi duydu

Seyyid Muhammed Âccen el-Hadîd, 14 yaşına girdiğinde zamanın ileri gelen alîmlerinden ders  almaya başladı, şerîi ilimlerin çoğunu  babası Seyyid Zennû'den aldı. Babası Seyyid Zennûn'den kendisine fıkıh, sîyer, gramer, tarih, edebiyat ve tasavvuf ilimlerinde icâzet verdi.

Sonrasında Molla Ahmed Handan Efendi'den şafi fıkhını okudu. Medine, Suriye ve  Irak’ta birçok  meşâyihten sîyer dersi aldı. Babasının vefatından sonra hicri 1426 yılında Rifaî Şeyh’liğini devir alıp Dedesi Seyyid Şemseddin Accân el-Hadîd Hazretleri’nin  tarikatını Türkiye, Endenozya, Almanya, Suidi Arabistan, Ürdün, Suriye  ve Irak’ta yaymaya çalıştı.  Nakşibendi Tarikatı’nıda bereket niyetiyle Milâdi 1994 yılında Şeyhi  1921 Dogumlu Şeyh Muhammed Emin Nakşbendi Efendi’den Almıştır. Aynı şekilde bereket niyetiyle Bağdat’ta Şeyh 2.Osman Siraceddin Nakşibendiden de icazet almıştır.

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