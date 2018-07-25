Şeyh Salah'ın yeğeni gözaltına alındı

İsrail polisinin, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın yeğeni Münteha Emare'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Şeyh Salah'ın kız kardeşinin kızı olan Emare, Mescid-i Aksa'dan çıktığı sırada Aksa'nın El-Meclis (Nazıra) Kapısı önünde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Emare'nin bölgede bulunan bir polis merkezine götürüldüğü ifade edilirken İsrail polisinden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.