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Şeyh Sait Meydanı’ndaki kuşlara düzenli yem ve su bırakılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı’na kuşlar için yem ve su bıraktı, bundan sonra da meydana sürekli yem atılacağını duyurdu.

02 Haziran 2019 Pazar 15:26
Şeyh Sait Meydanı’ndaki kuşlara düzenli yem ve su bırakılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı’na kuşlar için yem ve su bıraktı, bundan sonra da meydana sürekli yem atılacağını duyurdu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Şeyh Sait Meydanı’nı kuşların kullanacağı bir alan olması için bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında meydana yem ve su bırakan Mızraklı, meydandan geçen vatandaşları proje ile ilgili bilgilendirdi. Proje ile ilgili kısa bir açıklama yapan Mızraklı, "Eskiden beri hepimiz Dağkapı Meydanı denince tarihsel olarak önemli olayların cereyan ettiği bir yer aklımıza gelirdi. Burası bizim gönlümüzde taht kurmuş, yer etmiş, abideleşmiş insanlarla beraber anılan bir yerdi. Diyarbakır’ı en iyi sembolize edecek olan barıştır, güvercinlerdir, kuşlardır. Barış güvercinlerinin uçuştuğu bir şehir olarak geldik yem bıraktık. Bundan sonra da her zaman onları yemlemeye devam edeceğiz ki burada kuşlar, barış güvercinleri uçsunlar diye" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:26
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