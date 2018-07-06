Şeyh Raid Salah serbest!

İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdiği bildirildi.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinden avukat Ömer Hamayse yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bugün yapılan duruşmada, İsrailli yargıcın İsrail başsavcılığının dün yaptığı itirazını reddederek 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın “şartlı tahliye” kararının uygulanmasına karar verdiğini belirtti.

Mahkemenin daha önce koyduğu elektronik bileklik ve İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamet ile basın ve medyaya konuşma yasağı şartlarının teyit edilerek kabul edildiğini vurgulayan Hamayse, Şeyh Salah'ın önümüzdeki saatler içinde tahliye edileceğini ifade etti.

Öte yandan Şeyh Salah'ın savunma heyetinden avukat Halid Zabarka ise yaptığı açıklamada, Şeyh Salah'ın tahliye edilmesi işlemlerini sürdürdüklerini, önümüzdeki saatler içinde Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet bölgesi olan Kefr Kanna'ya götürülmek üzere yola çıkacaklarını söyledi.

KARAR PERŞEMBE GÜNÜ VERİLDİ

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi 1 Temmuz'da görülen duruşmada Şeyh Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra serbest perşembe günü bırakılmasına karar vermişti.

Dün görülen duruşmada, İsrail başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etmiş, mahkeme de bugün tekrar görülen duruşmada savcılığın itirazını reddederek Şeyh Salah ile ilgili daha önce verdiği şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.