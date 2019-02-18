0553 313 94 23

Şeyh Edebali Üniversitesine yeni yüksekokul

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 2007 yılında kurulan Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında lisans eğitimi öncesinde İngilizce eğitimi vermeye başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
Şeyh Edebali Üniversitesine yeni yüksekokul

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde 2007 yılında kurulan Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıflarında lisans eğitimi öncesinde İngilizce eğitimi vermeye başladı.


Üniversitenin Bilecik’e ekonomik ve kültürel açıdan katkısı olacağına inandığını ifade eden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, “Yabancı Diller Bölüm Başkanlığımız üniversitemizin öğrenci ve akademik personeline İngilizce ve Almanca ile ilgili destek vermenin yanında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla tüm Bilecik halkına yönelik çeşitli dil kursları düzenlemektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitemiz arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Bilecik ilindeki çeşitli okullarla ortak dil projeleri yürütülmekte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim görmekte olan çocuklarımız bu imkanlardan faydalanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğunda bu tür işbirliği ve faaliyetler daha geniş kesimlere ulaşacaktır. Bu manada, bu kararın başta üniversitemiz olmak üzere Bilecik iline ekonomik ve kültürel açıdan katkısının olacağına inanıyor, Yüksekokulunun kurulmasında gayretlerinden ötürü Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Kadir Berk’e ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 16:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den..
    3. Avustralya, siber saldırıda dış..
    4. Taciz iddiasına polisten görüntülü yanıt
    5. İP'li Başkan yardımcısı ve 70 kişi..
    6. Vali Karaloğlu: "Antalya, rüştünü..
    7. Emekli öğretmen kitabını tanıttı
    8. Hindistan'daki domuz gribi salgını
    9. Başkan Kocadon ;“Mustafa Saruhan..
    10. Suudi Arabistan, kalaşnikof üretecek
    11. Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor
    12. Trafo patladı
    13. ‘Hayalet konteyner’ operasyonunda 4..
    14. Polonya rest çekti! Toplantı iptal oldu
    15. Nero Endüstri'nin başarı karnesi
    16. Reel ve Finans sektörü Malatya’da..
    17. Yöresel lezzetler Kahramanmaraş’ta..
    18. Sivas’ta muhtarlar toplantısı yapıldı
    19. Öğrencilerden Jandarma Komutanlığına..
    20. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu
    21. Büyükkılıç, "Şehrimizi ilgilendiren..
    22. Takla atan otomobil refüjdeki çukura..
    23. TRT Akademi Söyleşileri ESOGÜ’de..
    24. Küplüpınar Spor ve Eğitim Merkezi..
    25. Teröristler ne yapacağını şaşırdı:..
    26. Eskişehirli sporculardan Almanya’da..
    27. Samsun’da 5 yılda bin 577 bina riskli..
    28. Bolu’da hükümlülerin el emekleri..
    29. İsrailli muhalif lider siyaseti bıraktı
    30. Sakarya yerel seçim anket sonuçları..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!