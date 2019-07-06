Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi müjdesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün yeni fakülteler kurmak için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yaptığı başvurular olumlu sonuçlanmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite olarak sağlık eğitimi alanında ciddi yatırımlar yaptıklarını, bu çalışmaların Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla taçlandığını ifade etti. Uzun süreli bir hazırlık sürecinin ardından YÖK’e yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ve Cumhurbaşkanının onay kararlarının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Rektör Taş, üniversiteyi geleceğe taşıyacak çok önemli bir adımın daha atıldığını belirtti. Bilecik’e bir Tıp Fakültesi kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Rektör Taş, Sağlık Bilimleri Fakültesinin bu çalışmaları güçlendireceğini ve Tıp Fakültesinin kurulmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.