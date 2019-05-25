Şeyh Edebali Üniversitesi’nden “Sıfır Atık” projesine destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sıfır Atık projesinin uygulamasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bünyesinde oluşan atıkların türlerine göre ayrıştırılarak toplanması, geçici depolamalarının yapılması, geri dönüşüm tesisine nakledilmeleri ve üniversite mensuplarının geri dönüşüm bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi konularını kapsayan protokolün imzaları, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Yeşim Çakır tarafından atıldı.

İmza töreni öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, ülkede ilk olarak Ekim 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Emine Erdoğan’ın girişimleriyle başlayan Sıfır Atık Sistemi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çatısı altında yürütülmeye devam ettiğini ve üniversite olarak bu önemli konu üzerinde çalışmalarını sürdürmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak üniversitenin önemli merkezlerinden birisi olan Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde laboratuar atıklarına yönelik çalışmalara başlandığını belirten Rektör Taş, şu an tüm araştırma laboratuarlarında atıkların türlerine göre ayrılarak uygun şekilde depolandığını ifade etti. Rektörlük bünyesinde faaliyete geçirilen Sıfır Atık Koordinatörlüğünün 10 Aralık 2018 tarihinde kurulmasının ardından üniversitenin sıfır atık yönergesinin hazırladığını, öğrencilerin sıfır atık çalışmalarına entegre edilmesi ve ‘Kampüste Sıfır Atık’ bilincinin oluşturulabilmesi için Sıfır Atık Öğrenci Kulübünün kurulduğunu, idari ve akademik tüm birimlerde sıfır atıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için birim kurulları oluşturulduğunu söyleyen Rektör Taş, üniversitenin sıfır atık konusunu bir misyon haline getirdiğini ifade etti.

Rektör Taş’ın açılış konuşmasının ardından Üniversite Sıfır Atık Birim Kurulu üyeleri için Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.