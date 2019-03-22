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Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz coşkuyla kutlandı

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde coşkuyla kutlandı.

22 Mart 2019 Cuma 14:25
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz coşkuyla kutlandı

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde coşkuyla kutlandı.


Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleşen kutlamaya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Harun Mindivan ve Prof. Dr. Hanife Mut, Üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan, sadece Türkler tarafından değil, İrani, Arnavut, Kürt vb. başka dünya halk ve toplulukları tarafından da yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibarıyla baharın gelişini ifade eden bir bayram olduğunu söyledi. Taş, “Nevruz Bayramı baharın, yeniden canlanmaya başlayan doğanın insanlara sunduğu bolluğu, bereketi, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı ve dostluğu simgeler. 28 Ekim 2009 tarihinde toplanan Birleşmiş Milletler Kültür Mirası Koruma Kurulu, tarihi çok eskilere dayanan Nevruz Bayramını Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne dâhil etmiş ve 2010 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart gününü ‘Dünya Nevruz Bayramı’ olarak ilan etmiştir. Bugün artık Nevruz Bayramı pek çok ulus tarafından yeni yılın başlangıcı, baharın uyanışı kabul edilmekte ve kutlanmaktadır” dedi.


Açılış konuşmasının ardından, Rektör Taş ve rektör yardımcıları güç ve kudretin sembolü olarak örste demir dövdüler.


Geleneksel Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden programda, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Genç Tema Kulübü’nün hazırladığı fidanlar toprakla buluşturuldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:25
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